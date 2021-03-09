В МВД за неделю выявили более тысячи случаев COVID-19
Всего выздоровели 36 428 человек в МВД
Всего выздоровели 36 428 человек в МВД
В течение прошлой недели коронавирусом в системе Министерства внутренних дел заболело 1130 работников.
Об этом информирует пресс-служба МВД Украины, передает RegioNews.
"За прошедшую неделю коронавирусом заболело 1130 работников системы МВД. Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Ивано-Франковской и Закарпатской, Тернопольской областях и в г. Киеве”, — сообщили в МВД.
По данным МВД, всего с начала пандемии зафиксировано 37 392 правоохранители, которые заболели, выздоровели — 36 428, умерли — 134.
Напомним, в Ивано-Франковске наибольшая заболеваемость и смертность от начала пандемии.
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