Эпидситуация на Львовщине ухудшается - главный медик области

Загруженность коек достигает практически 43%

Загруженность коек достигает практически 43%

Фото: loda.gov.ua

На Львовщине руководитель департамента здравоохранения Орест Чемерис заявил, что динамика заболеваемости COVID-19 в области является тревожной, наблюдается ухудшение ситуации.

Об этом сегодня, 5 марта, он рассказал во время брифинга во Львовской ОГА, передает RegioNews.

Динамика последних дней является тревожной. Так, по количеству подтвержденных случаев, обращений пациентов за медицинской помощью, количеству госпитализированных, количеству вызовов бригад экстренной медицинской помощи к пациентам с подозрением на ковид, мы возвращаемся к показателям середины-конца октября 2020 года", - отметил он.

По его словам, на сегодня загруженность коечной сети медицинских учреждений области составляет почти 43%.

Так, за минувшие сутки с диагнозом COVID-19 в области госпитализировали 188 человек. Направили на самоизоляцию 1419 людей. Коронавирусную инфекцию методом ПЦР подтвердили в 646 человек. В реанимации находится 143 человека, из них на аппаратах ИВЛ - 34. Всего в стационарах находится - 1690 больных.

Напомним, в Украине за 4 марта COVID-19 обнаружили у 10 155 человек, зафиксировано 172 смертельных случаев.