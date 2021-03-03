В "Укрзализныце" рассказали, как ходят поезда в "красные" зоны карантина
Пассажирские поезда будут курсировать в "красную" зону карантина, который введен в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях, по расписанию, но с техническими остановками, без высадки/посадки пассажиров.
Об этом в среду, 3 марта, сообщает пресс-служба "Укрзализныци", пишет RegioNews.
В компании напомнили, что из-за ограничений продажа билетов до Ивано-Франковщины сейчас закрыта. От 7 марта такие же ограничения начнут действовать в Черновицкой и Житомирской областях.
"Если вы уже приобрели билеты до этих областей и не меняете свои планы, то можете сесть на ваш поезд на любой станции следования за пределами областей, где действуют/будут действовать ограничения (например, в Ходорове, Стрые или Львове с билетом от/до Ивано-Франковска)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, вагоны дезинфицируются каждый раз, как прибывают в депо, а ношение масок является строго обязательным.
"Конечно, безопаснее всего воздержаться от лишних контактов, но если вы имеете необходимость ехать — выбирайте поезд как удобный транспорт и не забывайте о масочный режим. Вместе с вами надеемся, что ограничения не продлятся долго и эпидемиологическая ситуация в Украине улучшится", - добавили в"Укрзализныце".
Добраться поездами до этих областей можно до 6 марта включительно.
Друзья Продажа билетов до Ивано-Франковщины сейчас закрыт, поскольку там действуют ограничения "красной зоны". От 7...Posted by Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia on Wednesday, March 3, 2021
Ранее сообщалось, что Житомир не будет ограничивать действие городского общественного транспорта, несмотря на "красную зону".