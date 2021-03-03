13:15  03 марта
Рада хочет отменить перевод часов
10:29  03 марта
Мэр Николаева Сенкевич прогнозирует отказникам от вакцинации лечение "за свой счет"
19:10  03 марта
На Донбассе три нарушения "тишины", враг стрелял возле Водяного и Каменки
UA | RU
UA | RU
03 марта 2021, 16:58 3

В "Укрзализныце" рассказали, как ходят поезда в "красные" зоны карантина

03 марта 2021, 16:58 3
Читайте також українською мовою
Из-за ограничений продажа билетов до Ивано-Франковска сейчас закрыта
Из-за ограничений продажа билетов до Ивано-Франковска сейчас закрыта
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Пассажирские поезда будут курсировать в "красную" зону карантина, который введен в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях, по расписанию, но с техническими остановками, без высадки/посадки пассажиров.

Об этом в среду, 3 марта, сообщает пресс-служба "Укрзализныци", пишет RegioNews.

В компании напомнили, что из-за ограничений продажа билетов до Ивано-Франковщины сейчас закрыта. От 7 марта такие же ограничения начнут действовать в Черновицкой и Житомирской областях.

"Если вы уже приобрели билеты до этих областей и не меняете свои планы, то можете сесть на ваш поезд на любой станции следования за пределами областей, где действуют/будут действовать ограничения (например, в Ходорове, Стрые или Львове с билетом от/до Ивано-Франковска)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вагоны дезинфицируются каждый раз, как прибывают в депо, а ношение масок является строго обязательным.

"Конечно, безопаснее всего воздержаться от лишних контактов, но если вы имеете необходимость ехать — выбирайте поезд как удобный транспорт и не забывайте о масочный режим. Вместе с вами надеемся, что ограничения не продлятся долго и эпидемиологическая ситуация в Украине улучшится", - добавили в"Укрзализныце".

Добраться поездами до этих областей можно до 6 марта включительно.

Друзья Продажа билетов до Ивано-Франковщины сейчас закрыт, поскольку там действуют ограничения "красной зоны". От 7...

Posted by Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia on Wednesday, March 3, 2021

Ранее сообщалось, что Житомир не будет ограничивать действие городского общественного транспорта, несмотря на "красную зону".

Украина карантин Укрзализныця поезд зона

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Настроен на компромисс: как мэр Житомира Сухомлин соединил несоединимое
"Президент знал обо мне все": глава Сумской ОГА Василий Хома о своем назначении
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua