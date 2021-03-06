Во Львовской области школы могут уйти на каникулы досрочно из-за коронавируса
Комиссия рекомендовала начать каникулы в школах с 15 марта
Комиссия рекомендовала начать каникулы в школах с 15 марта
Во Львовской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом образовательные учреждения могут перейти на дистанционное обучение уже со вторника, 9 марта.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА, пишет RegioNews.
"По результатам заседания комиссии учреждениям общего среднего, внешкольного, профессиональной предвысшего и высшего образования вне зависимости о формы собственности, кроме учреждения дошкольного образования, специальных учреждений образования с 9 марта рекомендуют перейти на удаленный режим обучения", - говорится в сообщении.
Кроме того, комиссия рекомендовала начать каникулы в школах с 15 марта.
Ранее сообщалось, что в Кабмине не исключают введения нового локдауна и расширения "красной" зоны.
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
"Дубиной" по Зеленскому: сможет ли Коломойский расколоть в парламенте "слуг народа"
Саботаж по-чернономорски: как депутаты горсовета парализуют работу нового мэра Черноморска