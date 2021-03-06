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06 марта 2021, 13:17 485

Во Львовской области школы могут уйти на каникулы досрочно из-за коронавируса

06 марта 2021, 13:17 485
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Комиссия рекомендовала начать каникулы в школах с 15 марта
Комиссия рекомендовала начать каникулы в школах с 15 марта
Рixabay
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Во Львовской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом образовательные учреждения могут перейти на дистанционное обучение уже со вторника, 9 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА, пишет RegioNews.

"По результатам заседания комиссии учреждениям общего среднего, внешкольного, профессиональной предвысшего и высшего образования вне зависимости о формы собственности, кроме учреждения дошкольного образования, специальных учреждений образования с 9 марта рекомендуют перейти на удаленный режим обучения", - говорится в сообщении.

Кроме того, комиссия рекомендовала начать каникулы в школах с 15 марта.

Ранее сообщалось, что в Кабмине не исключают введения нового локдауна и расширения "красной" зоны.

коронавирус Украина школа Львов ученики

 
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