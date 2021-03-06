Во Львовской области школы могут уйти на каникулы досрочно из-за коронавируса

Комиссия рекомендовала начать каникулы в школах с 15 марта

Комиссия рекомендовала начать каникулы в школах с 15 марта

Рixabay

Во Львовской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом образовательные учреждения могут перейти на дистанционное обучение уже со вторника, 9 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА, пишет RegioNews.

"По результатам заседания комиссии учреждениям общего среднего, внешкольного, профессиональной предвысшего и высшего образования вне зависимости о формы собственности, кроме учреждения дошкольного образования, специальных учреждений образования с 9 марта рекомендуют перейти на удаленный режим обучения", - говорится в сообщении.

Кроме того, комиссия рекомендовала начать каникулы в школах с 15 марта.

Ранее сообщалось, что в Кабмине не исключают введения нового локдауна и расширения "красной" зоны.