В Черновцах областной "ковидный штаб" видит необходимости в усилении карантина

В двух городских больницах и областном госпитале ветеранов войны заполненность коек почти 100%

В двух городских больницах и областном госпитале ветеранов войны заполненность коек почти 100%

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Главная санврач края утверждает о необходимости ужесточения карантинных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом, а руководитель профильного департамента ОГА заявляет о «самой тяжелой третьей волне» заболевания в регионе.

Об этом чиновники заявили сегодня на заседании областного штаба ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и по предупреждению и нераспространению COVID-19, передает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Главный санитарный врач Буковины Наталья Гопко заявила, что на территории области необходимо усилить карантинные меры в связи с ростом заболевания коронавирусом.

По словам Гопко, за последнюю неделю на Буковине рост заболевания произошел в 1,3 раза, по сравнению с прошлыми днями.

Ситуация сложная. Ежедневно наши специалисты делают порядка 2 тысяч тестов. Треть из них - положительные. Также тревожная ситуация с госпитализацией. Расслабляться - не нужно. А наоборот – стоит, возможно, ввести еще дополнительные ограничительные меры, доработать их и усилить контроль за их соблюдением, - сказала главная санврач.

Директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный назвал ситуацию с распространением коронавируса угрожающей.

Хотелось бы отметить, что на сегодня можно уже говорить о третьей волне коронавируса. И она - одна из самых трудных. Пациенты поступают очень тяжелые, сразу на дотацию кислорода. Если взять, к примеру, осень и весну 2020 - каждому третьему нужна была кислородная дотация, то теперь почти каждый пациент поступает и сразу нуждается в доступе к кислороду. Реанимационные отделения таких больниц, как: Вижницкая ЦРБ, Кицманская ЦРБ, Сторожинецкая ЦРБ, городская больница №3 - заполнены на 100%, - сказал Черный.

По словам чиновника несколько больниц области загружены на 100%.

На сегодня у нас 20 госпитальных баз, которые оказывают помощь ковид-больным. Там развернуты 2162 койки и находятся 1382 пациента. Городская больница №3 городская больница №4, областной госпиталь ветеранов войны - здесь загруженность коек составляет около 100%, - добавил Олег Черный.

Также он сообщил об очередном печальном рекорде госпитализаций за сутки - 176 пациентов. Часть больных из Черновцов уже госпитализируют в районные больницы.

Как сообщалось, в Украине стремительно выросло количество новых заражений COVID-19. За сутки госпитализировали рекордное количество пациентов - 3271 человека.

Также зоны карантина в Украине обновили: "красные" три области. В "оранжевой" оказалось девять областей.