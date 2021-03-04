В Украине стремительно возросло количество новых заражений COVID-19

За сутки госпитализировали рекордное количество пациентов - 3271 человека

За сутки госпитализировали рекордное количество пациентов - 3271 человека

Фото: из открытых источников

В Украине за 3 марта COVID-19 обнаружили у 10 057 человек, умерли 194 пациентов, выздоровели 4 837 человек.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

10 057 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 4 марта. Среди заболевших - 611 детей и 388 медработников", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 83 086 (в том числе методом ПЦР - 38 068, методом ИФА - 16 265, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 28 753).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 374 762 лица;

выздоровели - 1 186 873 лица;

летальных исходов - 26 591;

проведения ПЦР-тестов - 7 021 993.

Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 диагностировали у 7 235 человек.