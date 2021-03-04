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04 марта 2021, 09:13 14

В Украине стремительно возросло количество новых заражений COVID-19

04 марта 2021, 09:13 14
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 3 марта COVID-19 обнаружили у 10 057 человек, умерли 194 пациентов, выздоровели 4 837 человек.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

10 057 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 4 марта. Среди заболевших - 611 детей и 388 медработников", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 83 086 (в том числе методом ПЦР - 38 068, методом ИФА - 16 265, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 28 753).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 374 762 лица;
  • выздоровели - 1 186 873 лица;
  • летальных исходов - 26 591;
  • проведения ПЦР-тестов - 7 021 993.

Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 диагностировали у 7 235 человек.

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