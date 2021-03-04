15:31  04 марта
Вакцинация в Украине: выявлено 126 побочных эффектов, один человек госпитализирован
10:06  04 марта
Дело Стерненко: полиция опровергла информацию о давлении на фигуранта дела
18:22  04 марта
Сутки в ООС: боевики четыре раза стреляли из запрещенного вооружения
UA | RU
UA | RU
04 марта 2021, 16:41 6

Уровень иммунитета от коронавируса в Украине сейчас не превышает 20%

04 марта 2021, 16:41 6
Читайте також українською мовою
Этот уровень является довольно низким и далеким от коллективного иммунитета
Этот уровень является довольно низким и далеким от коллективного иммунитета
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине проводится исследование иммунитета к коронавирусной болезни на выборке из 10 тысяч человек.

Об этом во время брифинга "Прогнозы и анализ ситуации по распространению COVID-19 в Украине. Ход кампании по вакцинации" сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Сероэпидемиологичное исследование проводится в Украине по инициативе аппарата Совета национальной безопасности и обороны. Дизайн этого исследования разработан ведущими учреждениями Академии наук Украины и Академии медицинских наук Украины. К выборке будет привлечено 10 тыс. граждан Украины, - сказал он.

По словам чиновника, это исследование будет иметь одновременно две составляющие: социальную и эпидемиологическую, что позволит распространить полученные результаты на всю территорию страны.

По состоянию на конец 2020 года мы видим, что уровень иммунитета не больше 10%. Поэтому говорить сейчас о какой-то глобальной тенденции к тому, что уровень иммунитета уже большой, если мы говорим о природном иммунитете через "переболение", то его нет. Сейчас этот уровень является довольно низким и далеким от коллективного иммунитета, - прокомментировал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Он сообщил, что, по расчетам Киевской школы экономики, уровень иммунитета от коронавируса в Украине на сегодня не превышает 20%. Моделирование, которое использовалось для расчетов, учитывало, что сейчас коронавирусной инфекцией уже переболели 13-20% украинцев.

Как сообщалось, в Украине стремительно выросло количество новых заражений COVID-19. За сутки госпитализировали рекордное количество пациентов - 3271 человека.

Из-за этого в Кабмине не исключают введение нового локдауна и расширение "красной” зоны. Ситуация с распространением коронавируса ухудшается в нескольких областях.

коронавирус исследование COVID-19 Виктор Ляшко здоровье

Заместитель Черновицкого городского головы в реанимации с коронавирусом
04 марта 2021, 15:52
Вакцинация в Украине: выявлено 126 побочных эффектов, один человек госпитализирован
04 марта 2021, 15:31
В Украине зафиксирован более заразный британский штамм коронавируса
04 марта 2021, 13:40
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Мартовские довыборы в прикарпатском округе №87: что интересного предлагают и декларируют кандидаты
Настроен на компромисс: как мэр Житомира Сухомлин соединил несоединимое
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram