Уровень иммунитета от коронавируса в Украине сейчас не превышает 20%

Этот уровень является довольно низким и далеким от коллективного иммунитета

Этот уровень является довольно низким и далеким от коллективного иммунитета

Фото из открытых источников

В Украине проводится исследование иммунитета к коронавирусной болезни на выборке из 10 тысяч человек.

Об этом во время брифинга "Прогнозы и анализ ситуации по распространению COVID-19 в Украине. Ход кампании по вакцинации" сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Сероэпидемиологичное исследование проводится в Украине по инициативе аппарата Совета национальной безопасности и обороны. Дизайн этого исследования разработан ведущими учреждениями Академии наук Украины и Академии медицинских наук Украины. К выборке будет привлечено 10 тыс. граждан Украины, - сказал он.

По словам чиновника, это исследование будет иметь одновременно две составляющие: социальную и эпидемиологическую, что позволит распространить полученные результаты на всю территорию страны.

По состоянию на конец 2020 года мы видим, что уровень иммунитета не больше 10%. Поэтому говорить сейчас о какой-то глобальной тенденции к тому, что уровень иммунитета уже большой, если мы говорим о природном иммунитете через "переболение", то его нет. Сейчас этот уровень является довольно низким и далеким от коллективного иммунитета, - прокомментировал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Он сообщил, что, по расчетам Киевской школы экономики, уровень иммунитета от коронавируса в Украине на сегодня не превышает 20%. Моделирование, которое использовалось для расчетов, учитывало, что сейчас коронавирусной инфекцией уже переболели 13-20% украинцев.

Как сообщалось, в Украине стремительно выросло количество новых заражений COVID-19. За сутки госпитализировали рекордное количество пациентов - 3271 человека.

Из-за этого в Кабмине не исключают введение нового локдауна и расширение "красной” зоны. Ситуация с распространением коронавируса ухудшается в нескольких областях.