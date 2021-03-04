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04 березня 2021, 16:41 6

Рівень імунітету від коронавірусу в Україні зараз не перевищує 20%

04 березня 2021, 16:41 6
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Цей рівень є доволі низьким і далеким від колективного імунітету
Цей рівень є доволі низьким і далеким від колективного імунітету
Фото з відкритих джерел
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В Україні проводиться дослідження імунітету до коронавірусної хвороби на вибірці із 10 тисяч осіб.

Про це під час брифінгу "Прогнози та аналіз ситуації з поширення COVID-19 в Україні. Хід кампанії з вакцинації" повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Сероепідеміологічне дослідження проводиться в Україні за ініціативою апарату Ради національної безпеки та оборони. Дизайн цього дослідження розроблений провідними установами Академії наук України й Академії медичних наук України. До вибірки буде залучено 10 тис. громадян України, - сказав він.

За словами урядовця, це дослідження матиме одночасно дві складові: соціологічну та епідеміологічну, що дозволить поширити отримані результати на всю територію країни.

Станом на кінець 2020 року ми бачимо, що рівень імунітету не більший за 10%. Тому говорити зараз про якусь глобальну тенденцію до того, що рівень імунітету вже великий, якщо ми говоримо про природний імунітет через "перехворювання", то його немає. Зараз цей рівень є доволі низьким і далеким від колективного імунітету, - прокоментував керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

Він повідомив, що, за розрахунками Київської школи економіки, рівень імунітету від коронавірусу в Україні на сьогодні не перевищує 20%. Моделювання, яке використовувалося для розрахунків, враховувало, що наразі коронавірусною інфекцією вже перехворіло 13-20% українців.

Як повідомлялося, в Україні стрімко зросла кількість нових заражень COVID-19. За добу госпіталізували рекордну кількість пацієнтів - 3271 людину.

Через це у Кабміні не виключають введення нового локдауну та розширення "червоної” зони. Ситуація із поширенням коронавірусу погіршується в декількох областях.

коронавірус дослідження COVID-19 Віктор Ляшко здоров`я

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