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03 марта 2021, 11:20 6

Разумков находится в отпуске в связи со смертью родственницы

03 марта 2021, 11:20 6
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Пленарное заседание Рады сегодня проводит Стефанчук
Пленарное заседание Рады сегодня проводит Стефанчук
Фото из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков находится в отпуске в связи со смертью его бабушки.

Об этом сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний, передаёт RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Информируем вас, что Дмитрий Александрович сегодня находится в отпуске в связи со смертью его бабушки. Сегодняшнее заседание (пленарное заседание Верховной Рады – ред.) он проводить не будет, - сообщила Туний журналистам в среду.

Пленарное заседание парламента открыл первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Как сообщалось, в Верховной Раде начала работать сенсорная кнопка для голосования.

Верховная Рада спикер Дмитрий Разумков отпуск Руслан Стефанчук

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