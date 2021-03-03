Разумков находится в отпуске в связи со смертью родственницы

Пленарное заседание Рады сегодня проводит Стефанчук

Пленарное заседание Рады сегодня проводит Стефанчук

Фото из открытых источников

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков находится в отпуске в связи со смертью его бабушки.

Об этом сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний, передаёт RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Информируем вас, что Дмитрий Александрович сегодня находится в отпуске в связи со смертью его бабушки. Сегодняшнее заседание (пленарное заседание Верховной Рады – ред.) он проводить не будет, - сообщила Туний журналистам в среду.

Пленарное заседание парламента открыл первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Как сообщалось, в Верховной Раде начала работать сенсорная кнопка для голосования.