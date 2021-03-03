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03 березня 2021, 11:20 26

Разумков перебуває у відпустці у зв'язку зі смертю родички

03 березня 2021, 11:20 26
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Пленарне засідання Ради сьогодні проводить Стефанчук
Пленарне засідання Ради сьогодні проводить Стефанчук
Фото з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков перебуває у відпустці у зв'язку зі смертю його бабусі.

Про це повідомила прес-секретар спікера Ольга Туній, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Інформуємо вас, що Дмитро Олександрович сьогодні перебуває у відпустці у зв'язку зі смертю його бабусі. Сьогоднішнє засідання (пленарне засідання Верховної Ради – ред.) він проводити не буде, - повідомила Туній журналістам у середу.

Пленарне засідання парламентувідкрив перший віце-спікер Руслан Стефанчук.

Як повідомлялося, у Верховній Раді почала працювати сенсорна кнопка для голосування.

Верховна Рада спікер Дмитро Разумков відпустка Руслан Стефанчук

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