Разумков перебуває у відпустці у зв'язку зі смертю родички
Пленарне засідання Ради сьогодні проводить Стефанчук
Пленарне засідання Ради сьогодні проводить Стефанчук
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков перебуває у відпустці у зв'язку зі смертю його бабусі.
Про це повідомила прес-секретар спікера Ольга Туній, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Інформуємо вас, що Дмитро Олександрович сьогодні перебуває у відпустці у зв'язку зі смертю його бабусі. Сьогоднішнє засідання (пленарне засідання Верховної Ради – ред.) він проводити не буде, - повідомила Туній журналістам у середу.
Пленарне засідання парламентувідкрив перший віце-спікер Руслан Стефанчук.
Як повідомлялося, у Верховній Раді почала працювати сенсорна кнопка для голосування.
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