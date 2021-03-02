Минздрав обновил план вакцинации украинцев от COVID-19
Это означает, что остатками от вакцины могут пользоваться лидеры мнений, спортсмены, лидеры религиозной общины
Это означает, что остатками от вакцины могут пользоваться лидеры мнений, спортсмены, лидеры религиозной общины
Министерство здравоохранения внесло изменения в "дорожную карту" вакцинации, чтобы позволить использовать остатки вакцины от прививки.
Об этом глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил на брифинге, передает RegioNews.
По его словам, остатками от вакцины могут пользоваться лидеры мнений, спортсмены, лидеры религиозной общины.
"Вакцина поставляется в многодозових флаконах. И после его (флакона, — ред.) открытие его содержимое нужно использовать за 6 часов. Поэтому круг лиц, которые могут их использовать, я решил расширить", — сообщил он.
Напомним, глава Минздрава Степанов надеется, что вакцинироваться будут по 10 тысяч человек в сутки.
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