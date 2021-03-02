09:10  02 марта
В Украине за сутки более пяти тысяч новых больных COVID-19
11:34  02 марта
ДТП с участием нардепа Дубинского: появились фотографии с места происшествия
12:00  02 марта
Зеленский начал очередную рабочую поездку в зону ООС
UA | RU
UA | RU
02 марта 2021, 09:10 5

В Украине за сутки более пяти тысяч новых больных COVID-19

02 марта 2021, 09:10 5
Читайте також українською мовою
Больше всего новых случаев выявили в Ивано-Франковской и Черновицкой областях
Больше всего новых случаев выявили в Ивано-Франковской и Черновицкой областях
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине за 1 марта COVID-19 обнаружили у 5336 человек, зафиксировано 162 летальных случая, были госпитализированы 1410 больных, 5194 пациента выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

5336 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 2 марта. Среди заболевших - 308 детей и 218 медработников", - сообщил министр.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504), Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в городе Киеве (463).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 357 470 человек;
  • выздоровели - 1 176 918 человек;
  • летальных исходов - 26 212;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 948 980.

Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 обнаружили у 4285 человек.

коронавирус карантин область регионы медики

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Президент знал обо мне все": глава Сумской ОГА Василий Хома о своем назначении
Протестант среди православных: как новый мэр Ровно Третяк пытался договориться со всеми и боролся со снегом
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Владимир Горбач
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram