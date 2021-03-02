В Украине за сутки более пяти тысяч новых больных COVID-19

Больше всего новых случаев выявили в Ивано-Франковской и Черновицкой областях

Больше всего новых случаев выявили в Ивано-Франковской и Черновицкой областях

Фото: из открытых источников

В Украине за 1 марта COVID-19 обнаружили у 5336 человек, зафиксировано 162 летальных случая, были госпитализированы 1410 больных, 5194 пациента выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. 5336 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 2 марта. Среди заболевших - 308 детей и 218 медработников", - сообщил министр. За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504), Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в городе Киеве (463). За все время пандемии в Украине: заболело - 1 357 470 человек;

выздоровели - 1 176 918 человек;

летальных исходов - 26 212;

проведено ПЦР-тестов - 6 948 980. Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 обнаружили у 4285 человек.

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