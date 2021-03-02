В Украине за сутки более пяти тысяч новых больных COVID-19
Больше всего новых случаев выявили в Ивано-Франковской и Черновицкой областях
Больше всего новых случаев выявили в Ивано-Франковской и Черновицкой областях
В Украине за 1 марта COVID-19 обнаружили у 5336 человек, зафиксировано 162 летальных случая, были госпитализированы 1410 больных, 5194 пациента выздоровели.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
5336 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 2 марта. Среди заболевших - 308 детей и 218 медработников", - сообщил министр.
За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504), Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в городе Киеве (463).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 357 470 человек;
- выздоровели - 1 176 918 человек;
- летальных исходов - 26 212;
- проведено ПЦР-тестов - 6 948 980.
Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 обнаружили у 4285 человек.
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
"Президент знал обо мне все": глава Сумской ОГА Василий Хома о своем назначении
Протестант среди православных: как новый мэр Ровно Третяк пытался договориться со всеми и боролся со снегом