Стало известно, сколько получает компания-посредник за закупку вакцин для Украины

По условиям контракта с Украиной, это 1%

По условиям контракта с Украиной, это 1%

Рixabay

Компания-посредник Crown Agents, которая закупает вакцины от COVID-19, получает за свои услуги процент от стоимости закупленной партии. По условиям контракта с Украиной, это 1%.

Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос РБК-Украина, передает RegioNews.

"Специализированной организацией, осуществляющей закупку вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, за бюджетные средства 2021 является "Краун Эйджентс Лимитед", размер вознаграждения которой равен 1 проценту от стоимости закупленных лекарственных средств", — сказали в ведомстве.

Там также уточнили, что часть средств, выделенных на закупку вакцины, направляется и на возмещение стоимости логистических услуг.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в Украину уже скоро будут поставки вакцины Coronavac из Китая.