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01 марта 2021, 16:59 2

Стало известно, сколько получает компания-посредник за закупку вакцин для Украины

01 марта 2021, 16:59 2
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По условиям контракта с Украиной, это 1%
По условиям контракта с Украиной, это 1%
Рixabay
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Компания-посредник Crown Agents, которая закупает вакцины от COVID-19, получает за свои услуги процент от стоимости закупленной партии. По условиям контракта с Украиной, это 1%.

Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос РБК-Украина, передает RegioNews.

"Специализированной организацией, осуществляющей закупку вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, за бюджетные средства 2021 является "Краун Эйджентс Лимитед", размер вознаграждения которой равен 1 проценту от стоимости закупленных лекарственных средств", — сказали в ведомстве.

Там также уточнили, что часть средств, выделенных на закупку вакцины, направляется и на возмещение стоимости логистических услуг.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в Украину уже скоро будут поставки вакцины Coronavac из Китая.

коронавирус Украина вакцина Минздрав вакцинация

 
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