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02 березня 2021, 15:25 12

"Жартівників-мінерів" тепер зможуть карати позбавленням волі до 8 років з конфіскацією майна

02 березня 2021, 15:25 12
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Верховна рада посилила відповідальність за неправдиве повідомлення про загрозу
Верховна рада посилила відповідальність за неправдиве повідомлення про загрозу
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада посилила відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян - законопроєкт передбачає за такі дії позбавлення волі від 4 до 8 років із конфіскацією майна.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію пленарного засідання Ради.

За відповідний законопроект №3911 про внесення змін до ст. 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян у другому читанні та в цілому проголосували 286 народних депутатів.

Автори законодавчої ініціативи пропонують встановити додаткове покарання у вигляді конфіскації майна за вчинення злочину, передбаченого ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян).

Пропонується також викласти у новій редакції ч. 2 ст. 259 і, зокрема, впровадити посилену кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, якщо об'єктами цього повідомлення стали критично важливі об'єкти інфраструктури, будівлі або споруди, які забезпечують діяльність органів державної влади, а також заклади охорони здоров'я або освіти, або якщо воно призвело до тяжких наслідків.

Законопроэкт передбачає позбавлення волі на термін від чотирьох до восьми років із конфіскацією майна за такі дії.

Як повідомлялося, 16 лютого у Кривому Розі затримали пенсіонера, який хотів підірвати квартиру батьків Зеленського. Причинами такого вчинку стало невдоволення чоловіка розміром своєї пенсії, яка становить 2000 гривень.

мінування покарання законопроєкт Верховна Рада голосування

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