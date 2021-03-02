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02 марта 2021, 14:48 101

В Одессе в одной из школ ищут взрывчатку

02 марта 2021, 14:48 101
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На место происшествия уже выехали полицейские
На место происшествия уже выехали полицейские
Фото из открытых источников
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Сегодня, 2 марта, в Одессе на электронную почту одной из школ поступило сообщение о минировании учебного заведения. Сейчас правоохранители проверяют эту информацию.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, пишет RegioNews.

"Следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, работники взрывотехнического управления, ГСЧС и кинологи выехали для обследования об'объекта и прилегающей к нему территории", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, недавно в Одессе задержали "серийного" минера судов.

Украина Одесса минирование взрыв правоохранители

 
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