В Одессе в одной из школ ищут взрывчатку
На место происшествия уже выехали полицейские
На место происшествия уже выехали полицейские
Сегодня, 2 марта, в Одессе на электронную почту одной из школ поступило сообщение о минировании учебного заведения. Сейчас правоохранители проверяют эту информацию.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, пишет RegioNews.
"Следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, работники взрывотехнического управления, ГСЧС и кинологи выехали для обследования об'объекта и прилегающей к нему территории", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, недавно в Одессе задержали "серийного" минера судов.
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