В Кривом Роге задержали пенсионера, который хотел взорвать квартиру родителей Зеленского

Причинами такого поступка стало недовольство мужчины размером своей пенсии, которая составляет 2000 гривен

Причинами такого поступка стало недовольство мужчины размером своей пенсии, которая составляет 2000 гривен

Фото из открытых источников

В Кривом Роге полиция задержала 59-летнего мужчину, который по телефону высказал угрозу подорвать квартиру в многоэтажке на территории Металлургического района. Инцидент произошел вечером в понедельник, 15 февраля.

Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП, пишет RegioNews,

После того как полицейские убедились, что жизни хозяев указанной квартиры и их соседей ничего не угрожает, были проведены оперативные мероприятия для установления личности псевдоминера. В результате правоохранители за считанные часы установили личность 59-летнего неработающего местного жителя, который находился по месту жительства с признаками алкогольного опьянения. У него изъяли сим-карту и телефон, с которого поступило сообщение о ложном заминировании.

Как сообщили в полиции, злоумышленник угрожал подорвать квартиру родителей президента Украины Владимира Зеленского. Причинами такого поступка стало недовольство мужчины размером своей пенсии, которая составляет 2000 гривен. После того как на пороге его дома появилась полиция, псевдоминер заявил, что взрыв не планировал, а просто хотел пообщаться с президентом Украины.

Напомним, в Одессе задержали "серийного" минера судов.