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02 марта 2021, 14:46 74

Пять лет без налогов: Рада приняла законопроект о льготах для "инвестиционных нянь"

02 марта 2021, 14:46 74
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Предприятия с большими инвестициями освободили от уплаты налога на прибыль
Предприятия с большими инвестициями освободили от уплаты налога на прибыль
Фото: из открытых источников
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Верховная Рада Украины приняла внесенный президентом Зеленским закон об изменениях в Налоговый кодекс, согласно которым предприятия-инвесторы со значительными инвестициями освобождаются от обложения налогом на прибыль предприятий.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ВР.

Законом освобождаются от обложения налогом на прибыль предприятий предприятия - инвесторы со значительными инвестициями в течение пяти последовательных лет с даты подачи заявления, но не ранее даты представления такого заявления и даты ввода в эксплуатацию объекта, построенного (по которому осуществлено реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт) в рамках реализации инвестиционного проекта", - говорится в пояснении.

До 1 января 2035 года освобожден от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины товаров в таможенном режиме импорта. Перечень и объемы товаров утвердит правительство вместе с заключением специального инвестиционного договора.

Кроме того, до 1 января 2035 года органы местного самоуправления смогут устанавливать меньшую арендную плату за пользование земельных участков, на которых реализуется инвестиционный проект. Также они могут вообще освободить инвесторов от уплаты земельного налога.

Напомним, 1 декабря Рада направила на повторное второе чтение законопроект №3760 об "инвестиционных нянях". Автор документа - президент Владимир Зеленский.

ВР льгота президент законопроект предприятие

 
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