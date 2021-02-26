Степанов назвав кількість COVID-щеплених в Україні на другий день вакцинації

Наразі вакцини знаходяться у всіх регіонах країни

Наразі вакцини знаходяться у всіх регіонах країни

Фото: з відкритих джерел

За другий день проведення щеплення від коронавірусної інфекції першу дозу вакцини в Україні отримали 1179 осіб. Загальна ж кількість щеплених за 2 дні складає 1338 людей.

Як передає RegioNews, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Право на владу".

Так, за його словами, за першу добу після доставки вакцини в Україну щеплення отримали лише 159 осіб, оскільки 24 лютого тільки стартував процес розвезення доз в області, а вже 25 лютого їх доставили у всі регіони країни.

Крім того, відомо, що за останню добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Черкаській області (90 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії - також у Черкаській області (170 щеплень).

Нагадаємо, за перший день вакцинації від COVID-19 в Україні зробили 159 щеплень. Вакцинацію вчора розпочали в п'яти областях.

Сьогодні ж у Києві медики Олександрівської лікарні відмовляються вакцинуватися. З 24 співробітників погодилися зробити щеплення тільки дві людини.

Раніше повідомлялося, що Черкащина - перша область в Україні, яка вже отримала вакцину - Скічко.

Того ж дня на Вінниччині розпочали вакцинацію від коронавірусу.