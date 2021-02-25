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25 февраля 2021, 16:33 29

В Минздраве рассказали, когда украинцы смогут вакцинироваться за свой счет

25 февраля 2021, 16:33 29
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По словам министра Степанова, в свободной продаже вакцина появится не скоро
По словам министра Степанова, в свободной продаже вакцина появится не скоро
Фото: из открытых источников
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За свой счет украинцы смогут вакцинироваться от COVID-19 не раньше лета этого года, а может и позже.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на министра здравоохранения Украины Максима Степанова, передает RegioNews.

За свои деньги (будет возможно - ред.), когда вакцина появится на коммерческом рынке ... Исходя из того, что сейчас происходит с нехваткой мощностей в мире для вакцин, я думаю, что не раньше лета - это теоретически возможно. А может, и позже", - сказал Степанов.

Он добавил, что на коммерческом рынке без регистрации в Украине продажа вакцин невозможна.

Напомним, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз.

Также стало известно, что вакцину от COVID-19 24 февраля доставят почти во все регионы Украины.

Ранее Степанов заявил, что в Украину до конца марта доставят еще 1,5 миллиона доз вакцины.

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