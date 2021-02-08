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08 февраля 2021, 18:37 6

Взрыв в торговом центре в Черновцах: открыто уголовное производство

08 февраля 2021, 18:37 6
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Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по признакам нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности
Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по признакам нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности
Фото: полиции в Черновицкой области
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Продолжается досудебное расследование взрыва в торговом центре в Черновцах, открыто производство.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

По факту взрыва в торговом центре в Черновцах 7 февраля в помещении заведения общественного питания полиция начала уголовное производство.

В результате взрыва никто не пострадал. Вследствие происшествия повреждено имущество на площади примерно 100 квадратных метров. Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего, устанавливают причастных лиц. По предварительным выводам экспертов, причиной взрыва могла стать неисправность системы нагрева воды.

По данному факту следователи Черновицкого районного управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские проводят досудебное расследование.

Как сообщалось, 7 февраля в центре Черновцов произошел взрыв в торговом центре.

Впоследствии в полиции озвучили причину взрыва в торговом центре Черновцов. В результате взрыва никто из людей не пострадал.

пожар Черновцы взрыв полиция торговый центр

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