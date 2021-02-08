В полиции озвучили причину взрыва в торговом центре Черновцов
В результате взрыва никто из людей не пострадал
В результате взрыва никто из людей не пострадал
Взрыв, который прогремел накануне в торговом центре "Майдан" в Черновцах, произошел из-за неисправности бойлера.
Как пишет RegioNews, об этом корреспонденту "Укринформа" рассказали в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.
"Предварительная причина взрыва - неисправность системы нагрева воды, а именно бойлера. Площадь поврежденного имущества составила около 100 квадратных метров", - сообщили в полиции.
Здесь отметили, что в результате взрыва никто из людей не пострадал.
Сейчас сведения о событии внесли в ЕРДР по признакам ч. 1 статьи 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УКУ.
Напомним, 7 февраля в центре Черновцов произошел взрыв в торговом центре.
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