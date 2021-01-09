Сутки в ООС: боевики 9 раз обстреливали украинские позиции

Враг использовал запрещенное вооружение

Враг использовал запрещенное вооружение

Фото: flickr

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Так, на Приазовье, неподалеку Водяного противник четыре раза открывал огонь в сторону украинских позиций с различного вооружения: минометов 120-го калибра, автоматических, противотанковых станковых и подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Позже на этом участке фронта противник несколько раз вел огонь как из гранатометов, так и из стрелкового оружия. Такое же вооружение противник использовал вблизи Талаковки. Также боевики дважды стреляли неподалеку от Южного.

Здесь враг открыл провокационный предупредительный огонь из стрелкового оружия и гранатомета в направлении, где проводились ремонтные работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка-Торецкое". Во избежание жертв, рабочую бригаду было немедленно выведено из района обстрела, работы прекращены", - рассказали в штабе ООС.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. На обстрелы украинские военные открывали огонь, среди наших воинов боевых потерь нет.

С начала текущих суток, 9 января, в районе проведения операции Объединенных сил наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, за прошедшие сутки зафиксировано семь нарушений режима "тишины" со стороны оккупантов и срыв ремонта на водопроводе в "серой" зоне.