Пропасть имени Сухомлина: в Житомире посреди проезжей части асфальт ушел под землю

Лишь чудом никто не пострадал

Лишь чудом никто не пострадал

Фото: Facebook

В Житомире посреди дороги образовался провал, движение транспорта по улице приостановили.

Соответствующее фото в Facebook опубликовало сообщество "Мой Киев", передает RegioNews.

В соседнем Житомире дождь был настолько сильным, что пробил портал в ад", - говорится в комментарии к фото.

Как сообщили в "Житомирводоканале", асфальт провалился на улице Фещенко-Чопивского (от водонапорной башни до Старого Бульвара), движение транспорта по улице приостановили.

Бригады водоканала начнут ликвидировать последствия провала", - говорится в сообщении.

Это уже третья подобная авария в городе за последний год. 21 февраля 2020 года возле перекрестка улиц Восточной и Грушевского в Житомире провалился асфальт, из ямы фонтаном била вода.

8 июня на улице Большой Бердичевской также провалился асфальт, в яму попал грузовик.

Между тем, в соцсетях начали появляться фотожабы на эту ситуацию, жители Житомира, которые уже давно устали от пробок в городе, высмеивают мэра Сухомлина.

Напомним, кандидат в депутаты облсовета от "Пропозиции" проводит в Житомире "опрос" с ложной анкетой.

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