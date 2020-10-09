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09 октября 2020, 15:07 53

Пропасть имени Сухомлина: в Житомире посреди проезжей части асфальт ушел под землю

09 октября 2020, 15:07 53
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Лишь чудом никто не пострадал
Лишь чудом никто не пострадал
Фото: Facebook
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В Житомире посреди дороги образовался провал, движение транспорта по улице приостановили.

Соответствующее фото в Facebook опубликовало сообщество "Мой Киев", передает RegioNews.

В соседнем Житомире дождь был настолько сильным, что пробил портал в ад", - говорится в комментарии к фото.

Как сообщили в "Житомирводоканале", асфальт провалился на улице Фещенко-Чопивского (от водонапорной башни до Старого Бульвара), движение транспорта по улице приостановили.

Бригады водоканала начнут ликвидировать последствия провала", - говорится в сообщении.

Это уже третья подобная авария в городе за последний год. 21 февраля 2020 года возле перекрестка улиц Восточной и Грушевского в Житомире провалился асфальт, из ямы фонтаном била вода.

8 июня на улице Большой Бердичевской также провалился асфальт, в яму попал грузовик.

Между тем, в соцсетях начали появляться фотожабы на эту ситуацию, жители Житомира, которые уже давно устали от пробок в городе, высмеивают мэра Сухомлина.

Напомним, кандидат в депутаты облсовета от "Пропозиции" проводит в Житомире "опрос" с ложной анкетой.

Читайте также: Любитель хитрых схем и быстрой езды: топ-скандалы вокруг Сухомлина.

дороги асфальт Житомир коммунальщики авария Сергей Сухомлин Дожди
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