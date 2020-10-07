Любитель хитрых схем и быстрой езды: топ-скандалы вокруг Сухомлина
Если посмотреть на последнюю электронную декларацию Сергея Сухомлина, может сложиться впечатление, что житомирский мэр влачит довольно скромное существование, по крайней мере в сравнении со многими чиновниками такого ранга. Его доход – только мэрская зарплата 289 тыс. грн в год, сбережения составляют какие-то 205 тыс. грн на банковских счетах и еще 160 тыс. грн наличными (плюс также наличными 69 тыс. долларов и 6 тыс. евро), в собственности – три земельных участка по 1,2 га и ценные бумаги фирмы "Альфа" на сумму 2,13 млн грн, а проживает он хоть и в просторной (140 "квадратов"), но в чужой квартире. Единственное ценное движимое имущество Сухомлина – автомобиль Audi А8 2013 года выпуска, который он сам оценил в 780 тыс. грн.
Кстати, это сейчас житомирский градоначальник научился почти идеально заполнять е-декларацию, а вот несколько лет назад с этим вышел небольшой прокол – за 2016-й он задекларировал авто Porsche Cayenne стоимостью почти 1 млн грн, хотя заработал за тот год лишь 59 тыс. грн, то есть в среднем – по 5 тыс. в месяц. Поэтому когда в 2017-м Сухомлин приобрел новую машину представительского класса Audi А8, он ее показывать в своей декларации не спешил, чтобы, вероятно, не раздражать лишний раз всевозможных завистников. Но тем самым сразу нарвался на составление управлением защиты экономики Нацполиции в Житомирской области протокола о совершении коррупционного правонарушения, потому что по закону о предотвращении коррупции любой чиновник имеет всего 10 дней, чтобы задекларировать такие существенные изменения в своем имущественном положении.
Впрочем, не будем столь придирчивыми к автомобильным вкусам Сухомлина, какой мэр у нас не любит быстрой езды, особенно когда имеет такую богатую жену. Ведь именно на Светлану Сухомлин записаны все корпоративные права семьи. Она же и является конечным бенефициаром житомирских фирм разного профиля. Поэтому про весь этот бизнес Сухомлиних на пару с семьей Александра Рабиновича – одноклассника и Светланы, и Сергея – стоит рассказать подробнее.
Это, прежде всего, производитель металлопластиковых окон ООО "Визаж". Компания еще в 2006 году насчитывала более 250 дилеров по всей Украине и в пиковые месяцы производила 24-25 тыс. окон. Далее – ООО "Маген-Украина", что является фитнес-центром в Житомире (любимое детище Светланы Сухомлин и Елены Веретельник – жены Александра Рабиновича). Второй половинке градоначальника и его партнеру Рабиновичу принадлежит также архитектурно-строительная компания "Архитектура плюс дизайн" и фирма "Стров Энержи". Плюс три ООО практически в одном месте – "Кинотон", "Кон Брио" и "Каденция". Первая компания управляет житомирским кинотеатром "Украина", вторая – это пиццерия "Марио" в том же кинотеатре, ну а третья – кафе, расположенное рядом.
Между прочим, с непрозрачной приватизацией кинотеатра "Украина" был связан первый публичный скандал, в котором запомнился тогда еще просто депутат Житомирского горсовета от "Нашей Украины" Сухомлин. В 2008-м его тогдашние коллеги по депутатскому корпусу вопреки законодательству разрешили приватизировать коммунальную "Украину" не через аукцион. Одновременно другой кинотеатр Житомира "Жовтень", который составлял конкуренцию "Украине" и тоже находился на балансе города, закрыли из-за нерентабельности.
Теперь в "Жовтне" мэр планирует обустроить молодежный арт-центр, правда, без каких-то особых продвижений в этом направлении – бывший кинотеатр и в дальнейшем остается местом разнообразных выставок, на которых продают то носки, то нижнее белье. Однако даже если случится чудо, и этот де-факто базар действительно превратится в современный арт-центр, это Сухомлин обязательно запишет на свой личный счет, хотя реконструкция "Жовтня" априори будет осуществляться за средства городского бюджета, то есть за деньги обычных житомирян.
А в плане "освоения средств" через хитроумные схемы Сухомлин – вообще мастак. Самым масштабным примером применения такого мэрского "таланта" в последние годы является коммунальное предприятие "Житомирский водоканал", тендер на реконструкцию очистных сооружений которого в 2018 году выиграла словенская компания Esotech. Общий объем работ будет стоить 13,6 млн долларов, которые в качестве кредита выделяет Всемирный банк. Все вроде чинно-благородно, но есть небольшая деталь: городской голова вместе с близким к себе директором водоканала Андреем Никитиным завели в проект свои компании на субподряд. Кроме того Никитин единолично определяет, какое оборудование необходимо ставить на новые очистные сооружения и откуда его брать.
В принципе, почти так же, как в еще одной хитрой схеме, которая действует в Житомире через тендеры относительно всевозможных ремонтных работ, победителями которых "внезапно" становятся аффилированные с мэром или с приближенными к нему лицами компании. К примеру, уже упомянутой строительной фирме Сухомлинов – Рабиновичей "Стров Энержи" от управления капитального строительства Житомира перепало около 600 тыс. грн только за перевод на альтернативные виды топлива коммунальных ДУЗ №10 и СОШ №1.
Или небезразличная житомирскому градоначальнику другая компания "И.Комм Энерджи" (ее директор Светлана Ярош по какому-то странному стечению обстоятельств одновременно руководит и "Стров Энержи") за бюджетный счет разрабатывает проектно-сметную документацию и по капитальному ремонту кровли СОШ №6, и по строительству сетей электроснабжения на отдельных житомирских улицах, и в отношении реконструкции части помещений Житомирской городской стоматологической поликлиники №2. Итого набегает солидная сумма с шестью нулями, и это только верхушка айсберга. Потому что огромный "навар" приносит даже укладка в городе красивой тротуарной плитки. "На бумаге" это делали несколько разных фирм, однако на самом деле они находятся в одном офисе и за годы мэрской каденции Сухомлина "вымыли" из бюджета Житомира уже не одну сотню миллионов гривен.
Само собой, "освоения средств" идет в карман не только мэрской семьи или тем, с кем мэр дружит семьями, но и бывшим соратникам по БПП, как тому же знаменитому "янтарному" нардепу прошлого созыва Бориславу Розенблату. Именно жене и сестре последнего принадлежит ЧАО "Фаворит Компани", которому по бросовой цене удалось купить коммунальный отель "Житомир". А другая фирма тех же владельцев "Фаворит ОПТ" в 2018-м выиграла тендер по реконструкции набережной Тетерева со стоимостью только первой очереди в сумме 20,28 млн грн. Но это уже другая история, которую мы расскажем непременно. Поэтому, как говорят, продолжение следует.