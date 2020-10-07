Любитель хитрых схем и быстрой езды: топ-скандалы вокруг Сухомлина

За годы своей мэрской каденции городской голова Житомира пытался создать собственный публичный образ этакого бескорыстного крепкого хозяйственника. Однако множество его «скелетов» все равно постоянно выпадали из шкафа

За годы своей мэрской каденции городской голова Житомира пытался создать собственный публичный образ этакого бескорыстного крепкого хозяйственника. Однако множество его «скелетов» все равно постоянно выпадали из шкафа

Фото: Facebook

Если посмотреть на последнюю электронную декларацию Сергея Сухомлина, может сложиться впечатление, что житомирский мэр влачит довольно скромное существование, по крайней мере в сравнении со многими чиновниками такого ранга. Его доход – только мэрская зарплата 289 тыс. грн в год, сбережения составляют какие-то 205 тыс. грн на банковских счетах и еще 160 тыс. грн наличными (плюс также наличными 69 тыс. долларов и 6 тыс. евро), в собственности – три земельных участка по 1,2 га и ценные бумаги фирмы "Альфа" на сумму 2,13 млн грн, а проживает он хоть и в просторной (140 "квадратов"), но в чужой квартире. Единственное ценное движимое имущество Сухомлина – автомобиль Audi А8 2013 года выпуска, который он сам оценил в 780 тыс. грн.

Кстати, это сейчас житомирский градоначальник научился почти идеально заполнять е-декларацию, а вот несколько лет назад с этим вышел небольшой прокол – за 2016-й он задекларировал авто Porsche Cayenne стоимостью почти 1 млн грн, хотя заработал за тот год лишь 59 тыс. грн, то есть в среднем – по 5 тыс. в месяц. Поэтому когда в 2017-м Сухомлин приобрел новую машину представительского класса Audi А8, он ее показывать в своей декларации не спешил, чтобы, вероятно, не раздражать лишний раз всевозможных завистников. Но тем самым сразу нарвался на составление управлением защиты экономики Нацполиции в Житомирской области протокола о совершении коррупционного правонарушения, потому что по закону о предотвращении коррупции любой чиновник имеет всего 10 дней, чтобы задекларировать такие существенные изменения в своем имущественном положении.

Впрочем, не будем столь придирчивыми к автомобильным вкусам Сухомлина, какой мэр у нас не любит быстрой езды, особенно когда имеет такую богатую жену. Ведь именно на Светлану Сухомлин записаны все корпоративные права семьи. Она же и является конечным бенефициаром житомирских фирм разного профиля. Поэтому про весь этот бизнес Сухомлиних на пару с семьей Александра Рабиновича – одноклассника и Светланы, и Сергея – стоит рассказать подробнее.

Это, прежде всего, производитель металлопластиковых окон ООО "Визаж". Компания еще в 2006 году насчитывала более 250 дилеров по всей Украине и в пиковые месяцы производила 24-25 тыс. окон. Далее – ООО "Маген-Украина", что является фитнес-центром в Житомире (любимое детище Светланы Сухомлин и Елены Веретельник – жены Александра Рабиновича). Второй половинке градоначальника и его партнеру Рабиновичу принадлежит также архитектурно-строительная компания "Архитектура плюс дизайн" и фирма "Стров Энержи". Плюс три ООО практически в одном месте – "Кинотон", "Кон Брио" и "Каденция". Первая компания управляет житомирским кинотеатром "Украина", вторая – это пиццерия "Марио" в том же кинотеатре, ну а третья – кафе, расположенное рядом.

Между прочим, с непрозрачной приватизацией кинотеатра "Украина" был связан первый публичный скандал, в котором запомнился тогда еще просто депутат Житомирского горсовета от "Нашей Украины" Сухомлин. В 2008-м его тогдашние коллеги по депутатскому корпусу вопреки законодательству разрешили приватизировать коммунальную "Украину" не через аукцион. Одновременно другой кинотеатр Житомира "Жовтень", который составлял конкуренцию "Украине" и тоже находился на балансе города, закрыли из-за нерентабельности.

Теперь в "Жовтне" мэр планирует обустроить молодежный арт-центр, правда, без каких-то особых продвижений в этом направлении – бывший кинотеатр и в дальнейшем остается местом разнообразных выставок, на которых продают то носки, то нижнее белье. Однако даже если случится чудо, и этот де-факто базар действительно превратится в современный арт-центр, это Сухомлин обязательно запишет на свой личный счет, хотя реконструкция "Жовтня" априори будет осуществляться за средства городского бюджета, то есть за деньги обычных житомирян.

А в плане "освоения средств" через хитроумные схемы Сухомлин – вообще мастак. Самым масштабным примером применения такого мэрского "таланта" в последние годы является коммунальное предприятие "Житомирский водоканал", тендер на реконструкцию очистных сооружений которого в 2018 году выиграла словенская компания Esotech. Общий объем работ будет стоить 13,6 млн долларов, которые в качестве кредита выделяет Всемирный банк. Все вроде чинно-благородно, но есть небольшая деталь: городской голова вместе с близким к себе директором водоканала Андреем Никитиным завели в проект свои компании на субподряд. Кроме того Никитин единолично определяет, какое оборудование необходимо ставить на новые очистные сооружения и откуда его брать.

В принципе, почти так же, как в еще одной хитрой схеме, которая действует в Житомире через тендеры относительно всевозможных ремонтных работ, победителями которых "внезапно" становятся аффилированные с мэром или с приближенными к нему лицами компании. К примеру, уже упомянутой строительной фирме Сухомлинов – Рабиновичей "Стров Энержи" от управления капитального строительства Житомира перепало около 600 тыс. грн только за перевод на альтернативные виды топлива коммунальных ДУЗ №10 и СОШ №1.

Или небезразличная житомирскому градоначальнику другая компания "И.Комм Энерджи" (ее директор Светлана Ярош по какому-то странному стечению обстоятельств одновременно руководит и "Стров Энержи") за бюджетный счет разрабатывает проектно-сметную документацию и по капитальному ремонту кровли СОШ №6, и по строительству сетей электроснабжения на отдельных житомирских улицах, и в отношении реконструкции части помещений Житомирской городской стоматологической поликлиники №2. Итого набегает солидная сумма с шестью нулями, и это только верхушка айсберга. Потому что огромный "навар" приносит даже укладка в городе красивой тротуарной плитки. "На бумаге" это делали несколько разных фирм, однако на самом деле они находятся в одном офисе и за годы мэрской каденции Сухомлина "вымыли" из бюджета Житомира уже не одну сотню миллионов гривен.

Само собой, "освоения средств" идет в карман не только мэрской семьи или тем, с кем мэр дружит семьями, но и бывшим соратникам по БПП, как тому же знаменитому "янтарному" нардепу прошлого созыва Бориславу Розенблату. Именно жене и сестре последнего принадлежит ЧАО "Фаворит Компани", которому по бросовой цене удалось купить коммунальный отель "Житомир". А другая фирма тех же владельцев "Фаворит ОПТ" в 2018-м выиграла тендер по реконструкции набережной Тетерева со стоимостью только первой очереди в сумме 20,28 млн грн. Но это уже другая история, которую мы расскажем непременно. Поэтому, как говорят, продолжение следует.