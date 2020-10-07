Обустройство улиц и государственные проекты: Роман Гах рассказал, как решить проблему с пробками в Борщаговской ОТГ

Нужно начинать работу в этом направлении, чтобы со временем получить результат

Нужно начинать работу в этом направлении, чтобы со временем получить результат

Кандидат на должность головы Борщаговской ОТГ от "Слуги народа" Роман Гах поделился своим видением решения проблемы пробок на въезде и выезде из территории громады.

Об этом он рассказал в интервью порталу KV, передает RegioNews.

По словам Романа Гаха, это одна из крупнейших и самых сложных проблем, которые есть в Борщаговской громаде.

"Потому что для ее решения усилий только местного самоуправления явно недостаточно. Дело в том, что на балансе громады находятся только улицы населенных пунктов, входящих в ОТГ. Главные же дороги, которые соединяют наши села с Киевом, и на которых и образуются самые большие пробки, принадлежат либо государству в лице Укравтодора, или власти Киева – это, в частности, Большая кольцевая дорога, по которой наши жители преимущественно и въезжают в столицу", - отметил он.

Кандидат на главу ОТГ добавил, что ремонт и обустройство улиц внутри громады ситуацию с пробками не решит глобально.

Собственными усилиями мы сможем только ремонтировать улицы ОТГ и расширять их там, где это возможно. А еще нужно максимально эффективно регулировать движение транспорта, в частности, за счет оптимизации работы светофоров в часы пик. Это несколько улучшит ситуацию с пробками, но не решит ее глобально", - сказал он.

Чтобы избавиться от пробок Роман Гах обещает на всех уровнях максимально активно продвигать государственные и киевские дорожные проекты.

"Есть программа Президента "Большое строительство", в рамках которой запланировано строительство так называемой "Малой окружной дороги", которая соединит все населенные пункты нашей громады с Житомирской трассой на севере и с Одесской - на юге.

Также мы будем инициировать перед властью Киева строительство развязок на Большой кольцевой дороге, в месте, где на нее выходят улицы Киевская, Соборная и другие, которыми активно пользуются наши жители", - рассказал кандидат.

Он также добавил, что отдельным пунктом его программы является внедрение новых маршрутов общественного транспорта, что тоже должно несколько улучшить ситуацию.

Разумеется, проблема пробок очень сложная, и быстро решить ее не удастся, но нужно начинать работать в этом направлении, чтобы со временем получить результат", - подытожил Роман Гах.

Напомним, ранее Роман Гах начал проект "Карта изменений Борщаговской ОТГ" , который позволит очертить ряд основных проблем громады, требующих первоочередного решения.

Также Роман Гах рассказал, где в Борщаговской ОТГ построят новую государственную школу .