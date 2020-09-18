После заявления Лукашенко изменений на границе с Беларусью нет - Госпогранслужба

Стабильно функционирует шесть пунктов пропуска

Стабильно функционирует шесть пунктов пропуска

Фото: из открытых источников

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что пока не наблюдается усиление на границе со стороны белорусской пограничной службы, а украинские пограничники продолжают нести службу в усиленном режиме.

Как передает RegioNews, об этом сообщает УНН.

На данный момент мы не наблюдаем увеличения количества техники... движения большого количества техники, или увеличения количества пограничных нарядов", - сообщил Демченко.

Он добавил, что несколько дней назад на границе с Беларусью функционировало семь пунктов пропуска. По решению правительства был закрыт пункт пропуска "Новые Ярловичи" - пока он не функционирует.

Сейчас на границе функционирует шесть пунктов пропуска... Шесть направлений, где можно пересечь границу", - отметил он.

Комментируя ситуацию с пребыванием на белорусской стороне границы с Украиной паломников-хасидов, он сообщил, что "они до сих пор находятся там, их количество не меняется - около тысячи человек".

Вместе с тем, беларусские пограничники сообщают, что охрана границы осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов.

Ранее сообщалось, что Лукашенко объявил о закрытии границы с Польшей и Литвой и усиленную охрану границы с Украиной.

Напомним, ситуация на границе находится под контролем компетентных органов государственной власти и Украина не планирует пропускать хасидов - замглавы МИД Енин.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время празднования Рош га-Шана в Умань прибыли более 560 полицейских из 20 областей Украины.

У Зеленского обвинили Беларусь в разжигании конфликта с хасидами.