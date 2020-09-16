Украина не планирует пропускать хасидов - замглавы МИД Енин

Ситуация находится под контролем компетентных органов государственной власти

Ситуация находится под контролем компетентных органов государственной власти

Фото: из открытых источников

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что на данный момент ситуация не позволяет разрешить власти пропуск в Украину дополнительного количества паломников-хасидов.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

На сегодняшний момент ситуация не позволяет нам разрешить пропуск в Украину дополнительного количества хасидов, в частности тех паломников, которые на сегодняшний день собрались на границе с Беларусью. Мы постоянно проводим совместно с коллегами из других ведомств разъяснительную работу, и реакция, в принципе, является достаточно адекватной", - отметил замглавы МИД.

Енин подчеркнул, что "на сегодняшний день мы руководствуемся, прежде всего, теми нормативными документами, которые утверждены правительством, и национальными интересами Украины".

По словам замминистра, на данный момент ситуация находится под контролем компетентных органов государственной власти, а в Умани принимаются "чрезвычайно тщательные меры с целью максимального обеспечения безопасности тех паломников, которые все-таки прибыли до введения запрета на въезд в Украину".

Их обеспечат соответствующим питанием, медицинским обеспечением. Будут сведены к минимуму контакты с местным населением", - добавил замглавы МИД.

За его словами, значительных нарушений общественного порядка пока нет.

Ранее сообщалось, что для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время празднования Рош га-Шана в Умань прибыли более 560 полицейских из 20 областей Украины.