Після заяви Лукашенка змін на кордоні з Білоруссю немає - Держприкордонслужба

Стабільно функціонує шість пунктів пропуску

Стабільно функціонує шість пунктів пропуску

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Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що поки не спостерігається посилення на кордоні з боку білоруської прикордонної служби, а українські прикордонники продовжують нести службу в посиленому режимі.

Як передає RegioNews, про це повідомляє УНН.

На даний момент ми не спостерігаємо збільшення кількості техніки... руху великої кількості техніки, чи збільшення кількості прикордонних нарядів", - повідомив Демченко.

Він додав, що кілька днів тому на кордоні з Білоруссю функціонувало сім пунктів пропуску. За рішенням уряду було закрито пункт пропуску "Нові Ярловичі" - поки він не функціонує.

Зараз на кордоні функціонує шість пунктів пропуску... Шість напрямів, де можна перетнути кордон", - зазначив він.

Коментуючи ситуацію з перебуванням на білоруській стороні кордону з Україною паломників-хасидів, він повідомив, що "вони досі перебувають там, їх кількість не змінюється - близько тисячі осіб".

Разом з тим, білоруські прикордонники повідомляють, що охорона кордону здійснюється в посиленому варіанті прикордонної служби, прикордонного контролю із застосуванням тактичних резервів.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко оголосив про закриття кордону з Польщею і Литвою і посилену охорону кордону з Україною.

Нагадаємо, ситуація на кордоні знаходиться під контролем компетентних органів державної влади і Україна не планує пропускати хасидів - заступник голови МЗС Єнін.

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