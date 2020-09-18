Після заяви Лукашенка змін на кордоні з Білоруссю немає - Держприкордонслужба
Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що поки не спостерігається посилення на кордоні з боку білоруської прикордонної служби, а українські прикордонники продовжують нести службу в посиленому режимі.
Як передає RegioNews, про це повідомляє УНН.
На даний момент ми не спостерігаємо збільшення кількості техніки... руху великої кількості техніки, чи збільшення кількості прикордонних нарядів", - повідомив Демченко.
Він додав, що кілька днів тому на кордоні з Білоруссю функціонувало сім пунктів пропуску. За рішенням уряду було закрито пункт пропуску "Нові Ярловичі" - поки він не функціонує.
Зараз на кордоні функціонує шість пунктів пропуску... Шість напрямів, де можна перетнути кордон", - зазначив він.
Коментуючи ситуацію з перебуванням на білоруській стороні кордону з Україною паломників-хасидів, він повідомив, що "вони досі перебувають там, їх кількість не змінюється - близько тисячі осіб".
Разом з тим, білоруські прикордонники повідомляють, що охорона кордону здійснюється в посиленому варіанті прикордонної служби, прикордонного контролю із застосуванням тактичних резервів.
Раніше повідомлялося, що Лукашенко оголосив про закриття кордону з Польщею і Литвою і посилену охорону кордону з Україною.
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