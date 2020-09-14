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14 сентября 2020, 12:04 6

В Раду зовут Шкарлета: хотят заслушать о зарплате учителей и работе школ на карантине

14 сентября 2020, 12:04 6
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Фото: из открытых источников
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В Верховной Раде Украины решили заслушать исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета на часе вопросов к правительству. Его спросят о заработной плате учителей и работе школ в рамках карантина.

Соответствующее решение было принято сегодня на согласительном совете, передает RegioNews.

С учетом начала работы школ, с учетом непростой ситуации, в которой сегодня оказались учителя, я думаю, что, возможно, стоило бы пригласить исполняющего обязанности министра образования на час вопросов к правительству", - сказал спикер Рады Дмитрий Разумков.

Он уточнил, что Шкарлета заслушают по ситуации с изменением оплаты труда учителей и удаленной работе школ в условиях карантина.

"Чтобы послушать, как он видит вопрос об изменении оплаты заработной платы учителям и обеспечении школ всеми необходимыми условиями работы во время режима карантина. Мы видим, что школы начинают закрываться, переходить на режим удаленной работы, насколько эффективно работает удаленная система образования, потому что звучат разные мнения по этому поводу", - отметил Разумков.

Ранее сообщалось, что с 14 сентября в Украине начали действовать новые зоны карантина, сроком на следующие 2 недели.

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