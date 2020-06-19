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19 июня 2020, 13:02 6

Пляжный сезон стартовал: в Киеве официально разрешено купаться

19 июня 2020, 13:02 6
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Фото: kyivcity.gov.ua
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Мэр Киева Виталий Кличко официально разрешил купаться на 12 пляжах города.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, информирует RegioNews.

Городские пляжи Киева открыли для купаний. В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха для купания", - отметил Кличко.

По его словам, все пляжи проверила Госпотребслужба и установила, что качество воды в водоемах и питьевых фонтанчиках на должном уровне.

Также на 8 пляжах установлены специальные кресла-амфибии для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, на каждом коммунальном пляже установлены спасательные посты.

Кличко предупредил, чтобы посетители держали социальную дистанцию и пользовались санитайзерами.

Он добавил, что в этом году в Киеве увеличилось количество пляжей, которые получили сертификат качества "Голубой флаг". Так, его получил пляж "Троещина", до этого – 7 других пляжей.

Ранее сообщалось, что столичные пляжи на данный момент открыты только как прибрежные зоны отдыха. Купаться на них запрещено.

Киев пляж мэр Виталий Кличко отдых
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