Пляжный сезон стартовал: в Киеве официально разрешено купаться
Мэр Киева Виталий Кличко официально разрешил купаться на 12 пляжах города.
Об этом он сообщил в ходе брифинга, информирует RegioNews.
Городские пляжи Киева открыли для купаний. В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха для купания", - отметил Кличко.
По его словам, все пляжи проверила Госпотребслужба и установила, что качество воды в водоемах и питьевых фонтанчиках на должном уровне.
Также на 8 пляжах установлены специальные кресла-амфибии для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, на каждом коммунальном пляже установлены спасательные посты.
Кличко предупредил, чтобы посетители держали социальную дистанцию и пользовались санитайзерами.
Он добавил, что в этом году в Киеве увеличилось количество пляжей, которые получили сертификат качества "Голубой флаг". Так, его получил пляж "Троещина", до этого – 7 других пляжей.
Ранее сообщалось, что столичные пляжи на данный момент открыты только как прибрежные зоны отдыха. Купаться на них запрещено.