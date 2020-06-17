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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
17 июня 2020, 12:53 3

В Дрогобыче задержали мужчину за стрельбу посреди улицы

17 июня 2020, 12:53 3
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Ему грозит до семи лет лишения свободы
Ему грозит до семи лет лишения свободы
Фото: МВД
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В Дрогобыче неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов из оружия, похожего на автомат среди проезжей части дороги.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 16 июня на улице Грушевского

На месте происшествия полицейские задержали 48-летнего местного жителя, который имел при себе оружие, похожее на карабин "Сайга". Также предварительно установлено, что задержанный стрелял в воздух", - говорится в сообщении.

По факту следователи открыли уголовное производство, жителю райцентра грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Он задержан, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Оружие правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование.

Напомним, 12 июня в Княжичах Киевской области произошел конфликт со стрельбой, в котором замешаны депутаты Броварского райсовета предыдущего и нынешнего созывов.

стрельба полиция задержание Дрогобич
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