В Дрогобичі затримали чоловіка за стрілянину посеред вулиці

Йому загрожує до семи років позбавлення волі

Йому загрожує до семи років позбавлення волі

Фото: МВС

У Дрогобичі невідомий чоловік здійснив кілька пострілів зі зброї, схожої на автомат посеред проїзної частини дороги.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 16 червня на вулиці Грушевського

На місці події поліцейські затримали 48-річного місцевого мешканця, який мав із собою зброю, схожу на карабін "Сайга". Також попередньо встановлено, що затриманий стріляв у повітря", - йдеться в повідомленні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, мешканцю райцентру загрожує покарання до семи років позбавлення волі.

Він затриманий, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Зброю правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження.

Нагадаємо, 12 червня у Княжичах Київської області, стався конфлікт зі стріляниною, в якому замішані депутати Броварської райради попереднього й нинішнього скликань.