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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
21 мая 2020, 16:12 14

В Одессе заминировали больницы, вокзалы, супермаркеты и порт

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21 мая 2020, 16:12 14
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Среди "заминированных" объектов на территории города также железнодорожный вокзал и международный аэропорт
Фото: Нацполиция
Среди "заминированных" объектов на территории города также железнодорожный вокзал и международный аэропорт

В Одессе неизвестные сообщили правоохранителям о том, что ряд объектов города, среди которых больницы и вокзалы, якобы заминированы.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области, передает RegioNews.

Известно, что анонимное сообщение поступило в полицию в 14 часов дня.

Сейчас эта информация проверяется следственно-оперативными группами, взрывотехниками, кинологами и спасателями.

Среди объектов, о возможном взрыве, на которых сегодня в 14 часов в полицию поступило анонимное сообщение, - лечебные учреждения, продовольственные гипермаркеты, авто- и железнодорожного вокзалов, международный аэропорт, морской порт", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 марта сообщение о минировании Винницкого городского суда поступило в службу местных правоохранительных органов.


Одесса минирование порт школы ЧП Нацполиция
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