В Одессе заминировали больницы, вокзалы, супермаркеты и порт
В Одессе неизвестные сообщили правоохранителям о том, что ряд объектов города, среди которых больницы и вокзалы, якобы заминированы.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области, передает RegioNews.
Известно, что анонимное сообщение поступило в полицию в 14 часов дня.
Сейчас эта информация проверяется следственно-оперативными группами, взрывотехниками, кинологами и спасателями.
Среди объектов, о возможном взрыве, на которых сегодня в 14 часов в полицию поступило анонимное сообщение, - лечебные учреждения, продовольственные гипермаркеты, авто- и железнодорожного вокзалов, международный аэропорт, морской порт", - говорится в сообщении.
Напомним, 11 марта сообщение о минировании Винницкого городского суда поступило в службу местных правоохранительных органов.
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