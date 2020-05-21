В Одессе заминировали больницы, вокзалы, супермаркеты и порт

Среди "заминированных" объектов на территории города также железнодорожный вокзал и международный аэропорт

Фото: Нацполиция

Среди "заминированных" объектов на территории города также железнодорожный вокзал и международный аэропорт

В Одессе неизвестные сообщили правоохранителям о том, что ряд объектов города, среди которых больницы и вокзалы, якобы заминированы.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области, передает RegioNews. Известно, что анонимное сообщение поступило в полицию в 14 часов дня. Сейчас эта информация проверяется следственно-оперативными группами, взрывотехниками, кинологами и спасателями. Среди объектов, о возможном взрыве, на которых сегодня в 14 часов в полицию поступило анонимное сообщение, - лечебные учреждения, продовольственные гипермаркеты, авто- и железнодорожного вокзалов, международный аэропорт, морской порт", - говорится в сообщении. Напомним, 11 марта сообщение о минировании Винницкого городского суда поступило в службу местных правоохранительных органов.

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