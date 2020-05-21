В Одесі замінували лікарні, вокзали, супермаркети і порт

Серед "замінованих" об'єктів на території міста також залізничний вокзал і міжнародний аеропорт

Фото: Нацполіція

Серед "замінованих" об'єктів на території міста також залізничний вокзал і міжнародний аеропорт

В Одесі невідомі повідомили правоохоронців про те, що ряд об'єктів міста, серед яких лікарні та вокзали, нібито заміновані.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області, передає RegioNews. Відомо, що анонімне повідомлення надійшло в поліцію о 14 годині дня. Зараз ця інформація перевіряється слідчо-оперативними групами, вибухотехніками, кінологами та рятувальниками. Серед об'єктів, про можливий вибух, на яких сьогодні о 14 годині в поліцію надійшло анонімне повідомлення, - лікувальні установи, продовольчі гіпермаркети, авто- і залізничного вокзалів, міжнародний аеропорт, морський порт" , - йдеться в повідомленні. Нагадаємо, 11 березня повідомлення про мінування Вінницького міського суду надійшло в службу місцевих правоохоронних органів.

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