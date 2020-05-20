Одесский горисполком принял решение снести пляжное кафе депутата

В мэрии утверждают, что сооружение было возведено без разрешительных документов, с нарушением условий аренды и правил эксплуатации пляжа

Фото: Думская

В мэрии утверждают, что сооружение было возведено без разрешительных документов, с нарушением условий аренды и правил эксплуатации пляжа

В Одессе на пляже «Чайка», что в районе 10-й станции Большого Фонтана, совершили демонтаж кафе «Олд порт», построенном арендатором пляжа — компанией «Амбер Групп Украина».

Об этом сообщает "Думская", передает RegioNews. Решение о сносе сооружения принял горисполком. Демонтаж прошел при большом стечении народа и рабочих. Технику охраняли сотрудники полиции и "Муниципальной стражи". В мэрии утверждают, что сооружение были возведены без разрешительных документов, с нарушением условий аренды и правил эксплуатации пляжей. В "Амбер Групп Украина" говорят, что все разрешения у них есть и что речь идет о незаконных действиях. Читайте также: В Одессе произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома на 30 квартир.

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