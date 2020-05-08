COVID-19 инфицировались пограничники - Госпогранслужба
8 мая коронавирусную инфекцию выявили у трех пограничников из Закарпатской, Житомирской и Одесской областей.
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой пресслужбу ГПСУ.
Всего известно о 23 больных на коронавирус охранников границы. 4 из них уже выздоровели, а 19 продолжают лечение. Медики мониторят состояние здоровья еще 200 пограничников, которые контактировали с больными. Подавляющее большинство контактных лиц находятся на самоизоляции, остальные – изолированы в подразделениях или обсерваторах.
Тем временем в ВСУ сообщили о 4 новых случаев заболевания военных на атипичную пневмонию. По информации командования Медицинских сил ВСУ двое больных военных сейчас находятся в Николаевском военном госпитале, один - в Подольской городской больнице. В Киевской области – один работник ВС Украины лечится дома под наблюдением медицинской службы.
Напомним, что 8 мая в Украине 14195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 504 новые случаи.
Как писали RegioNews ранее, 7 мая нардепы приравняли военных и врачей, умерших от COVID-19.
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