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13 августа 2026, 10:56

В Киевской области во время пожара в доме погиб 72-летний мужчина

13 августа 2026, 10:56
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Фото: Национальная полиция
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В селе Черняхов Кагарлыкской общины Обуховского района произошел пожар в частном доме, в результате которого погиб 72-летний мужчина

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Сообщение о возгорании дома поступило в полицию от работников ГСЧС. На место происшествия прибыли спасатели, милиционеры и медики.

Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тело мужчины.

По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за короткого замыкания электросети. Окончательные результаты проверки должны предоставить подразделения ГСЧС.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель человека.

Напомним, 10 августа в селе Белогородка в Киевской области произошел пожар на предприятии – горело производственное здание аграрного типа. Погиб человек. Причины пожара будут выяснять специалисты.

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