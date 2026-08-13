В Киевской области во время пожара в доме погиб 72-летний мужчина
В селе Черняхов Кагарлыкской общины Обуховского района произошел пожар в частном доме, в результате которого погиб 72-летний мужчина
Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.
Сообщение о возгорании дома поступило в полицию от работников ГСЧС. На место происшествия прибыли спасатели, милиционеры и медики.
Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тело мужчины.
По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за короткого замыкания электросети. Окончательные результаты проверки должны предоставить подразделения ГСЧС.
Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель человека.
Напомним, 10 августа в селе Белогородка в Киевской области произошел пожар на предприятии – горело производственное здание аграрного типа. Погиб человек. Причины пожара будут выяснять специалисты.