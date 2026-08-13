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13 серпня 2026, 10:56

На Київщині під час пожежі в будинку загинув 72-річний чоловік

13 серпня 2026, 10:56
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Фото: Національна поліція
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У селі Черняхів Кагарлицької громади Обухівського району сталася пожежа в приватному будинку, внаслідок якої загинув 72-річний чоловік

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Повідомлення про загоряння будинку надійшло до поліції від працівників ДСНС. На місце події прибули рятувальники, правоохоронці та медики.

Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка.

За попередніми даними, займання могло виникнути через коротке замикання електромережі. Остаточні результати перевірки мають надати підрозділи ДСНС.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людини.

Нагадаємо, 10 серпня у селі Білогородка на Київщині сталася пожежа на підприємстві – горіла виробнича будівля аграрного типу. Загинула людина. Причини виникнення пожежі з'ясовуватимуть фахівці.

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