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Враг продолжает атаковать энергообъекты в Запорожской области. В результате российских ударов 13 августа были обесточены Кушугум и Михайловка

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Энергетикам уже удалось выполнить ремонтные работы и полностью восстановить электроснабжение в селе Михайловка.

В то же время в Кушугуме жители пока остаются без света. Бригады начнут аварийно-восстановительные работы сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Напомним, в Одесской области сохраняется самая сложная ситуация в энергосистеме. Ночью 13 января россияне снова атаковали область, попав по объектам энергетики.