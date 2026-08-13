Фото: ГСЧС

Пожар возник вечером 12 августа в пятиэтажном доме одного из районов Запорожья

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Возгорание возникло в квартире на втором этаже дома – горели бытовые вещи на площади 15 кв. м. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни.

Из-за сильного задымления чрезвычайники работали в аппаратах защиты органов дыхания. Всего от ГУ ГСЧС привлекались 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия правоохранители проводят расследование.

Напомним, 10 августа в селе Белогородка в Киевской области произошел пожар на предприятии – горело производственное здание аграрного типа. Погиб человек.