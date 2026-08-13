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По состоянию на утро 13 августа из-за боевых действий и постоянных атак врага на энергетическую инфраструктуру часть потребителей в Сумской, Днепропетровской и Херсонской областях временно остается без света

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Самой сложной ситуация остается в Одесской области, которую россияне снова атаковали ночью, попав по объектам энергетики.

Во всех регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью, специалисты проводят аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее заживить всех потребителей.

Отмечается, что использование ограничений 13 августа не прогнозируется. Потребителям рекомендуют по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 16:00.

Напомним, ночью 13 августа российские войска нанесли массированный удар беспилотникам по Измаилу на Одесщине – часть города осталась без света.