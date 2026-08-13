09:55  13 августа
Столкновение двух легковушек в Полтаве: пострадали двое взрослых и ребенок
09:12  13 августа
Нападение в гостинице в центре Киева: мужчина порезал лицо посетителю из-за замечания
08:45  13 августа
Играли с порохом: в Одесской области троих детей госпитализировали с ожогами
UA | RU
UA | RU
13 августа 2026, 10:28

В Одесской области сохраняется самая сложная ситуация в энергосистеме после ночной атаки

13 августа 2026, 10:28
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

По состоянию на утро 13 августа из-за боевых действий и постоянных атак врага на энергетическую инфраструктуру часть потребителей в Сумской, Днепропетровской и Херсонской областях временно остается без света

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Самой сложной ситуация остается в Одесской области, которую россияне снова атаковали ночью, попав по объектам энергетики.

Во всех регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью, специалисты проводят аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее заживить всех потребителей.

Отмечается, что использование ограничений 13 августа не прогнозируется. Потребителям рекомендуют по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 16:00.

Напомним, ночью 13 августа российские войска нанесли массированный удар беспилотникам по Измаилу на Одесщине – часть города осталась без света.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война обстрелы Минэнерго энергообъекты обесточивание
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
"Бизнес" на собственном ребенке: в Закарпатье мать заставляла дочь участвовать в интимных эфирах
13 августа 2026, 11:43
Армия РФ ударила по селу на Харьковщине: пострадали пять человек
13 августа 2026, 11:37
Оккупанты обстреляли энергообъекты на Запорожье: есть обесточивания
13 августа 2026, 11:18
Когда мир станет дороже мести
13 августа 2026, 11:11
В Киевской области во время пожара в доме погиб 72-летний мужчина
13 августа 2026, 10:56
Сидел на пути: во Львове поезд насмерть сбил мужчину
13 августа 2026, 10:54
РФ манипулирует списками пленных и затягивает обмены – Коордштаб
13 августа 2026, 10:40
На Черниговщине из-за атаки БпЛА пострадал 10-летний ребенок
13 августа 2026, 10:20
Депортация украинцев из Польши: разъяснение МВД и позиция правительства
13 августа 2026, 10:17
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Николай Княжицкий
Юрий Касьянов
Все блоги »