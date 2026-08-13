На Черниговщине из-за атаки БпЛА пострадал 10-летний ребенок

Фото: ГСЧС Черниговщины

В Черниговском районе в результате падения вражеских беспилотников загорелись хозяйственное здание, автозаправочная станция и сухая растительность

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что 10-летний ребенок получил легкую реакцию на стресс.

Кроме того, ночью в Чернигове в результате падения вражеского БпЛА на территории одного из автокооперативов произошел пожар в двух гаражах. Огонь уничтожил автомобиль, также повреждены гаражные помещения.

Спасатели оперативно ликвидировали все очаги возгорания.

Напомним, в ночь на 13 августа РФ атаковала Украину 133 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Герберами и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 15 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 16 локациях.