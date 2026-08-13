Фото: прокуратура

В четверг, 13 августа, около 05:00 российские военные атаковали село Вербовка Изюмского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

По предварительным данным, враг применил реактивные беспилотники.

Зафиксировано два попадания: одно – в нежилое здание, другое – в частный дом.

В результате вражеской атаки пострадали пять человек. Двое мужчин и две женщины получили взрывные ранения, еще у одной женщины диагностировали острую реакцию на стресс.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли массированные удары по Харькову и 14 населенным пунктам Харьковской области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще четверо гражданских пострадали.