Иллюстративное фото: pixabay

Происшествие случилось 12 августа около 22:15 на первом пикете перегона "Львов-Персенковка" на улице Аркаса во Львове

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Пассажирский поезд сообщением "Киев – Ивано-Франковск" наехал на 42-летнего львовянина, сидевшего на колее. От полученных травм мужчина погиб на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, вечером 11 августа в Хмельницком поезд насмерть сбил 64-летнего велосипедиста. Мужчина пересекал переезд на запрещенный сигнал семафора, не учел опущенный шлагбаум и не отреагировал на неоднократные звуковые сигналы машиниста.