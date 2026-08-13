Сидел на пути: во Львове поезд насмерть сбил мужчину
Происшествие случилось 12 августа около 22:15 на первом пикете перегона "Львов-Персенковка" на улице Аркаса во Львове
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .
Пассажирский поезд сообщением "Киев – Ивано-Франковск" наехал на 42-летнего львовянина, сидевшего на колее. От полученных травм мужчина погиб на месте.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, вечером 11 августа в Хмельницком поезд насмерть сбил 64-летнего велосипедиста. Мужчина пересекал переезд на запрещенный сигнал семафора, не учел опущенный шлагбаум и не отреагировал на неоднократные звуковые сигналы машиниста.
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