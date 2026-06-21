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В ночь на 21 июня украинские дроны поразили морскую логистику для перевозки нефти в Краснодарском регионе и нефтебазу во временно оккупированной Керчи

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews .

За атаки на объекты во временно оккупированном Крыму в 300 километрах от линии фронта президент поблагодарил военных СБУ, СБС, ГУР и ССО.

"Этой ночью наши дальнобойные санкции применялись по военной логистике, нефтяной отрасли и противовоздушной обороне окупантов. Все это справедливые ответы на жестокие российские удары против наших людей", — написал глава государства.

Так, поражения получили объекты с обеих сторон Крымского моста — морская логистика для перевозки нефти в Краснодарском регионе и нефтебаза во временно оккупированной Керчи.

Кроме того, украинские военные поразили военную логистику и четыре радиолокационные станции из состава комплексов С-400 и два комплекса "Панцирь".

Напомним, что украинские военные продолжают уничтожать российскую технику на фронте. Пограничники показали новые кадры из Харьковского направления .