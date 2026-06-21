Українські дрони уразили нафтобази та ППО ворога у тимчасово окупованому Криму й на Кубані

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У ніч проти 21 червня українські дрони уразили морську логістику для перевезення нафти у Краснодарському регіоні і нафтобазу в тимчасово окупованій Керчі

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews .

За атаки на об’єкти у тимчасово окупованому Криму за близько 300 кілометрів від лінії фронту президент подякував військовим СБУ, СБС, ГУР та ССО.

"Цієї ночі наші далекобійні санкції застосовувались по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів. Все це справедливі відповіді на жорстокі російські удари проти наших людей", — написав глава держави.

Так, уражень зазнали об’єкти по обидва боки Кримського мосту — морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні і нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі.

Крім того, українські військові уразили військову логістику і чотири радіолокаційні станції зі складу комплексів С-400 та два комплекси "Панцир".

Нагадаємо, що українські військові продовжують нищити російську техніку на фронті. Прикордонники показали нові кадри з Харківського напрямку.