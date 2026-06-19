Украинские пограничники разнесли укрытие россиян в Харьковской области
Украинские военные продолжают уничтожать российскую технику на фронте. Пограничники показали новые кадры по Харьковскому направлению
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На видео можно увидеть работу комендатуры быстрого реагирования "Шквал" 7 пограничного Карпатского отряда в составе Сил обороны Украины. Защитники выполняют боевые задания в Харьковской области.
"В ходе очередной боевой работы операторы беспилотных летательных аппаратов обнаружили и поразили ряд вражеских целей. В результате точных ударов уничтожены два мотоцикла, укрытие, антенна связи и автомобиль противника", - рассказали пограничники.
Напомним, украинские военные показали эффектные кадры из Брянской области РФ. На видео можно увидеть работу подразделения "Химера" 105 пограничного отряда.