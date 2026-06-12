Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину превышают 1 миллион 380 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 1300 оккупантов, четыре танка, одну бронемашину, 78 артсистем, две РСЗО, одно средство ПВО, 2218 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 352 единицы автомобильной и спецтехники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 12.06.26 ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 10 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса РФ. ВСУ ракетами "Фламинго" поразили завод навигационных систем, Самарский НПЗ и танкер РФ.