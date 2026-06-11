Беспилотники атаковали Афипский НПЗ в РФ: вспыхнул масштабный пожар

Фото: соцсети

В ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России, в результате чего на территории предприятия возник масштабный пожар

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы, передает RegioNews.

По данным местных пабликов, атака на нефтеперерабатывающее предприятие в поселке Афипский началась после полуночи. Жители сообщали о звуках пролетов беспилотников с интервалами в несколько минут.

В сети также обнародованы видеозаписи, на которых зафиксирована работа систем противовоздушной обороны и масштабный пожар на территории завода.

В оперштабе заявили, что обломки беспилотников упали в поселке Афипском, в результате чего произошло возгорание на территории НПЗ.

Справка: Афипский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в южной части РФ с проектной мощностью более 6 млн тонн нефти в год. Предприятие производит топливо, которое, в частности, используется русской армией.

Напомним, за последние несколько дней Силы Обороны совершили два точных удара по автомобильному мосту в районе Чонгара по новой так называемой трассе Р-280. Это трасса, соединяющая российский Ростов-на-Дону и Симферополь.