Беспилотники атаковали Афипский НПЗ в РФ: вспыхнул масштабный пожар
В ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России, в результате чего на территории предприятия возник масштабный пожар
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы, передает RegioNews.
По данным местных пабликов, атака на нефтеперерабатывающее предприятие в поселке Афипский началась после полуночи. Жители сообщали о звуках пролетов беспилотников с интервалами в несколько минут.
В сети также обнародованы видеозаписи, на которых зафиксирована работа систем противовоздушной обороны и масштабный пожар на территории завода.
В оперштабе заявили, что обломки беспилотников упали в поселке Афипском, в результате чего произошло возгорание на территории НПЗ.
Справка: Афипский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в южной части РФ с проектной мощностью более 6 млн тонн нефти в год. Предприятие производит топливо, которое, в частности, используется русской армией.
Напомним, за последние несколько дней Силы Обороны совершили два точных удара по автомобильному мосту в районе Чонгара по новой так называемой трассе Р-280. Это трасса, соединяющая российский Ростов-на-Дону и Симферополь.