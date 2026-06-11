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11 июня 2026, 20:58

Минус 50 вражеских машин за раз: ВСУ "отрезали" оккупантов от поставок через Крым

11 июня 2026, 20:58
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Фото: 1 ОШП
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Российские оккупационные войска на Юге Украины оказались в логистическом тупике. Критические повреждения Чонгарского моста и успешные удары по альтернативным маршрутам через Армянск существенно ослабили способность врага обеспечивать свои подразделения.

Об этом в эфире " Суспильного" сообщил командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий "Перун" Филатов, передает RegioNews .

По словам комбата, Чонгарский мост пока полностью непригоден для движения любого транспорта. Враг пытается спасать ситуацию, сводя понтонные переправы и опрокидывая логистику на направление Армянска. Однако украинские защитники действуют на опережение.

"Мы предполагали, что враг использует путь через Армянск. Удалось попасть по колонне грузовиков, везших топливо и боеприпасы. Там было около 50 машин, часть из них уничтожена", — рассказал Дмитрий Филатов.

Успехи на поле боя стали возможны благодаря созданию совместного пункта управления "Эпицентр мультидоменных операций" между полком имени Дмитрия Коцюбайло и 475-м штурмовым полком. Ключевым инструментом стал отдел киберразведки, позволяющий изучать планы врага изнутри и действовать мгновенно.

Так, операция на Чонгаре была спланирована и выполнена всего через шесть часов после получения разведданных.

"Мы заставили врага перебросить логистику с Мариупольского направления в Крым, а затем быстро заблокировали эти пути. Теперь оккупанты не могут нормально обеспечивать свои подразделения, а затраты ресурсов на восстановление путей для них становятся критическими", — подчеркнул командир.

Напомним, что за последние несколько дней Силы Обороны совершили два точных удара по автомобильному мосту в районе Чонгара по новой так называемой трассе Р-280. Это трасса, соединяющая российский Ростов-на-Дону и Симферополь.

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